Malle Pärn: Kaitsekõne viiekümneaastastele meestele

Erakonna Eesti 200 noorim kandidaat Karl Aaron Adson ütleb intervjuus (TPM, 10.2): «Ja kas vanus teeb inimese targemaks? Ilmtingimata mitte. Võtame näiteks Kalle Grünthali – võrreldes noorte aktivistidega on ta kindlasti mõne koha pealt vähem teadlik. Kui sa oled mingisugune 50-aastane mees, ei saagi sa täpselt aru, mis on noorte vajadused. Kui tahad, et noorte mured saaksid päriselt kuuldud, peab neid kaasama.»

Kasutan järgnevalt, naljaga pooleks, minu meelest liberaalide jaburaimat väljamõeldist ja väidan, et see tsitaat liigitub väga täpselt nende hardalt ihaldatud «vihakõne» alla: üht riigikogu liiget halvustatakse avalikult sellepärast, et ta kuulub 50-aastaste meeste hulka, samuti on kõik 50-aastased mehed siin ühe hoobiga tembeldatud poolearulisteks, kes ei saa maailma lihtsaimatest asjadest aru. Kas lapsevanemad ei tea, mida laps vajab?