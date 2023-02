Vahur Kollom: Miks me ei räägi demokraatia arengust?

Erakondade valimisprogrammid on aga demokraatia arendamise asjus ikka üsna kidakeelsed. Mingis mõttes ka mõistetav, sest vanadele erakondadele on niimoodi mugav ja muutused võivad kõigutada nende positsioone. Küll aga on poliitiline kultuur seetõttu juba allakäigutrepil. Isegi ühing Korruptsioonivaba Eesti on tähelepanu juhtinud, et eetiline käitumine peab saama poliitilise kultuuri keskpunktiks. Riigikogu liikme hea tava loome on jäänud juba kümnendi taha, mistõttu tuleb tava ajakohastada ning sisse seada ebaeetilist käitumist taunivad sanktsioonimeetmed.