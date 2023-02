Tarmu Kurm: Tervete asjade parandustöökoda

Nädalapäevad tagasi läks sellesama sõbra hea tuju kõvasti nigelamaks, sest ta avastas, et tema mitte üleliia eakas pesumasin tõrkus tegemast seda, milleks pesumasinad on välja mõeldud ja ellu kutsutud. Kuigi pesumasina kulumiskindlale ja kauakestvale invertermootorile oli antud suisa kümme aastat garantiid, teatas remondimees, et üles on öelnud mingisugune tähtis elektrooniline tarkvaraplaat, mille vahetamine maksab enam kui poole uue pesumasina maksumusest, mistap pole seda tööd hoopistükkis mõttekas ette võtta.

Mis seal salata, meil valitseb juba kahetsusväärselt pikka aega olukord, kus peaaegu ühtegi rikkiläinud kodumasinat parandada ei tasu. Tootjad on varuosade hinnad kasvatanud taevastesse kõrgustesse, varuosade tarnimisajad venitanud hiiglama pikaks või teinud muul moel remonditööd ebamugavaks. Eesmärk on ju ikka see, et ostetaks uus, mitte ei aidataks uuele elule vana – tähtis on müüa nii palju kui vähegi võimalik.