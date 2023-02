Liigne vabadus publiku ees tekitas igatsuse fookuse järele

Kuigi lavastaja on seekord Reimo Sagor Vanemuisest, meenutab lavastus ülesehituselt veidi eelnevaid Uue Teatri lavastusi. Seda eriti seetõttu, et mitmes stseenis on teema algpunktiks lastemängud. Samuti leidub temaatilisi paralleele varasemate lavalugudega, mis tekitavad usinamatele teatrikülastajatele paratamatult võrdlusmomendi varem nähtuga.