Riik võttis kaitse alla Tartu Põhjasõja-aegse kalmistu

«Kaitse alla võetud mälestised on väärtuslikud ajalooallikad, mis aitavad õppida tundma meie minevikku ja traditsioone. Põhjasõja-aegne kalmistu annab ainulaadse sissevaate konkreetsesse ajaloosündmusse, samas kui ajaloolised looduslikud pühapaigad on olulised piirkondliku identiteedi hoidjad,»rääkis kultuuriminister Piret Hartman. «Pühapaikasid iseloomustavad põlvest põlve kantud tavad ja pärimus, kuid need on ka meie pärandi üheks ohustatumaks osaks. Looduslike pühapaikade füüsilise keskkonna kaitsmine aitab kesta sajandite pikkustel traditsioonidel.»

Tartus Supilinna idaosast leitud kalmistu on ainus teadaolev Põhjasõja-aegne matmispaik Eestis. Kalmistule on maetud 1704. aastal Tartu linna piiramise käigus langenud. Kalmistult leitud materjal annab ainulaadset teavet tolle aja inimeste ja sõjategevuse kohta ning on väärtuslik Põhjasõja uurimise allikas.

Selle põhjal saab läbilõike ja ülevaate nii sõjategevusega seotud inimeste rahvuslikust ja sotsiaalsest kuuluvusest, tervisest ja surmapõhjustest kui ka linna piiramisega seotud sündmuste käigust. Säilinud informatsioon on ühtaegu väärtuslik nii Eesti uusaja ja koduloo uurijatele kui ka sõjandusajaloo huvilistele Eestis ja välismaal.

Kagu-Eesti ristimetsad, sh Põlvamaal asuv Moorimäe ristimets, on vähestena säilinud kunagi palju laiemalt levinud matusekombestikust teha matuste käigus tee kõrval kasvavale puule rist. Ristilõikamise traditsiooni on esmakordselt Eestis kirjeldatud 17. sajandil.