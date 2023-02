Välistudengid tõid möödunud õppeaastal üle 22 miljoni euro maksutulu

«On oluline märkida, et välistudengid ei tööta vaid üksikutel päevadel aastas. Nii kohalike kui välisüliõpilaste seas on valdav ikkagi pikemaajaline ehk üle 90 päeva kestev töötamine,» selgitas Rootalu.

Eraldi vaadati analüüsis ka välisüliõpilasi, kes on oma õpingud juba lõpetanud. Tulemustest selgus, et Eestisse tööle jäänud välisvilistlaste osakaal on viimastel aastatel tunduvalt suurenenud.

Haridus- ja noorteameti programmi «Study in Estonia» juhi Eero Loonurme sõnul on näha, et välisvilistlaste panus Eesti majandusse kasvab iga aastaga. «See on olnud ka üks meie tegevuste eesmärke, et Eestis välja koolitatud ja motiveeritud vilistlased jääksid oma teadmisi Eesti tööturule jagama ka pärast õpingute lõppu.