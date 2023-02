Tuhaämber ähvardas süüdata maja

Päästjad leidsid maja trepikojast tuhaga plastmassämbri, mis oli hakanud sulama. Tulekahjuoht kõrvaldati, tänu suitsuandurile jäid tõsisemad kahjud sündimata. Päästjad hoiatavad, et koldest võetud tuhka ei tohi panna plastmassist või muust põlevmaterjalist nõusse.

Päästjad tuletavad meelde, et ohutum on panna tuhk metallämbrisse ning jahtuma kaugemale süttida võivatest materjalidest. Kilekotti või plastämbrisse pandud tuhast on alguse saanud raskete tagajärgedega ja isegi inimohvritega tulekahjusid.