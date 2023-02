Pildid ⟩ Kaubik libises reisirongi ette, rong seisis tükk aega

Spetsialistid asusid kohapeal hindama rongi tehnilist seisundit, et otsustada, kas see on võimeline jätkama reisi Tallinnasse või kutsutakse reisijatele järele asendusbussid. Operatiivset infot sõiduplaanimuudatuste kohta saab Elroni kodulehelt või tasuta rongiinfo telefonilt.