Müürileht tuleb sünnilinna oma aastapäeva tähistama koos islandi kirjanikuga

Esimene Müürilehe number ilmus Martin Rästa kujundatuna plakati ehk müürilehe mõõdus. Kui see on kokku volditud, avaneb esiküljel sisukorra all Ivar Põllu kirjapanek «Uus mäng». Toimetus-kolleegiumi ühe liikmena kirjutab ta, et uues ajalehes tahaks «kõnelda asjadest, millest «päris meedia» mööda vaatab, sest asi pole ajakirjanduslikult kobe. Tahaks sõna anda just kultuuritegijatele endile, nii staaridele kui tundmatutele, üksikutele huntidele ja kambakesi tegutsevatele».

Muu hulgas lisab Põllu, et numbrid võiksid koos püsida mingi peateemaga ja lehe kujundus võiks olla muutumises. «Võib-olla me ei tea, kuidas head kultuurilehte tehakse. Võib-olla me mängime kultuurilehe tegemist. Aga mis siis. See on tore mäng,» lõpetab ta oma kirjapaneku.

Kokkuvolditud Müürilehe esimese numbri esikaas. Foto: Raimu Hanson

Nõnda nagu Põllu lehte ette kujutas, on see ka lugejate ette tulnud. Värskeimas numbris on Müürilehe verstapostide ülevaatusesse muu hulgas märgitud, et leht hakkab mais 2015 välja andma teemanumbreid, 1. jaanuarist 2018 hakkab Müürilehte kirjastama SA Kultuurileht ja kontor kolib Tartust pealinna Voorimehe tänavasse ning et 2010. aastast peatoimetajana tegutsenud Helen Tammemäe asemele asub augustis 2021 Aleksander Tsapov.

Mõne päeva eest teatas Tsapov, et Tartust alguse saanud nüüdiskultuuri väljaanne Müürileht tähistab oma 15. aastapäeva 18. veebruaril Tartu Uuest Teatris ja Genklubis festivaliga, mille peaesinejaks on islandi kirjanik ja keskkonnaaktivist Andri Snær Magnason, kavas on töötoad, intrigeerivad vestlused ja pidu.

Värske Müürileht tutvustab peaesinejat rubriigis «Kiirkohting»: Magnasoni on küsitlenud Tsapov. Kõrvalleheküljel tutvustab lehe kirjandus- ja teadustoimetaja Maia Tammjärv islandlase raamatut «Ajast ja veest», mille üllitas mullu eesti keeles Postimehe kirjastus.