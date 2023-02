GALERII ⟩ «Kas sul võtab?» ehk võhiku teejuht jääaluse kalapüügi meistrivõistlustele

Enamikel inimestel on arusaam, mis on kalapüük, mis on talvine kalapüük. Aga kuidas erineb selline ussikeste leotamine kõrgtasemel kalapüügivõistlustest? Et teada saada, mis seal siis nii erinevat on ja mida need võistlused endast ette kujutavad, tuligi sammud seada laupäeva hommikul järve ääres asuva maaülikooli limnoloogiakeskuse juurde.