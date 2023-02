GALERII ⟩ Raeplatsil tulid esitusele bussidesse kleebitud luuletused ukraina kirjanikelt

Seltsi teadussekretär ja kirjanduslinna Tartu koordinaator Marja Unt andis teada, et seekordne luulevalik on pühendatud Ukrainale ning et bussidesse kleebituna saab kuni aasta lõpuni lugeda 11 luuletust kuuelt ukraina nüüdisluuletajalt. Värsid on eesti keelde tõlkinud Maarja Kangro ja Mathura, valiku on koostanud Unesco kirjanduslinna Lvivi meeskond koos autoritega.