Jõgeval toimuvad Betti Alveri luulepäevad

Valdavalt kuuleb laval Eno Raua ja Aino Perviku luulet ning lavastuste pealkirjad lubavad oletada, et tekstikordusi saab olema päris palju. Aga see pole kaugeltki halb. Pigem on publikul just huvitav jälgida, kui erinevalt üht ja sama teksti lavastuses interpreteerida saab.