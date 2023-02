Sportlastel on võimalus Tartu ülikooli astuda eritingimustel

Konkursil on oodatud osalema tegevsportlased.

Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi korraldab konkursi, mille alusel võetakse ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel õppima kuni tosin sportlast. Konkursil osalema on oodatud tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.