Meie tahtsime seda treppi remontida. Kõrvalkinnistu korteriühistu palus seda aga mitte teha, sest nemad ei taha, et inimesed sealtkaudu käiksid. Kuna see trepp oli nii kehvas seisus ja linn tegi meile juba ettekirjutusi, siis me lammutasime selle.