Tartu turism on viiruseaastate järel toibumas

Möödunud aastal peatus Tartu linna majutusasutustes kokku 254 367 külastajat, neist 170 438 Eestist ja 83 929 välismaalt. Võrreldes 2021. aastaga on väliskülastajate arv kasvanud pea kahekordseks ning majutujaid saabunud kõige enam Lätist (25 338) ja Soomest (21 885). Kui Läti külastajate arv on võrreldes 2019. aastaga jõudnud samale tasemele, siis külastavad Soome turistid Tartut pea poole vähem. Tartu maakonnas tervikuna majutati 279 415 külastajat.

«Kuigi turismisektor on Eestis tublisti kasvanud, on suurim väljakutse Tartule ja teistele Lõuna-Eesti maakondadele väliskülaliste meelitamine pealinnast väljapoole. Möödunud aastal jõudis 6% kõigist väliskülalistest Tartusse. Kultuuripealinna aasta lõpuks on meie eesmärk tõsta see vähemalt 10%-ni,» rääkis SA Tartumaa Turismi juht Annika Ojasaar.