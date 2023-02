Toomas Jürgenstein: Metsanduskava võtmed asuvad Tartus

Ehkki arengukava on põhjalik, on seal käsitletav ajavahemik metsa kasvamise mõttes tegelikult ülimalt lühike, pealegi on arengukava algul mõeldud kümnest aastast 2021–2030 mõni aasta venimise tõttu juba välja pudenenud. Võrreldes puude maksimaalse vanusega on see pelgalt hetk. Käin vahel Urvaste lähedal Tamme-Lauri tammega tõtt vaatamas, väidetavalt on see kasvama hakanud juba enne Jüriöö ülestõusu 14. sajandil. Ometi on juba kliimamuutuste tõttu metsanduses arengukavaliste vahekokkuvõtete tegemine kahtlemata vajalik ja oluline.