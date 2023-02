Reedene rõõm ⟩ Elo Kiivetit võlub Tartu mitmekesisus

Tulin üle Toomemäe. Püüan iga kord tulla tööle väikese ringiga ja neid vaheldada. See Tartu, mida mina näen isegi sel lühikesel teekonnal, on mitmekesine. Tartu võlu ja rikkus on mitmekesisus. Meil on Toomemägi, meil on Emajõgi, meil on vanalinn ja need hästi erinevad paigad, mis seal kõik ümberringi on.