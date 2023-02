Volikogu kinnitas Elo Kiiveti Tartu abilinnapeaks

Koalitsioonilepingu järgi on see ametikoht sotsiaaldemokraatliku erakonna täita. Kiivet ei ole veel erakonnaga liitunud.

Volikogu ees kõneldes ütles Kiivet, et Tartu seniste arengusuundadega ta nõustub ja revolutsiooni ta ei kavanda, pigem hea arengu jätkamist. «Koosöö kaudu saab parema tulemuse,» ütles ta.

«Mure- ja ärevuskohad ei ole uued, üks on tänavaruumi jagamine,» ütles Kiivet. «Me ei räägi autode keelustamisest ja kõigi ratta selga sundimist, variante on rohkem. Teine oli seotud erinevate arengualadega, parkide ja planeeringualadega, kus midagi toimuma hakkab.»

Kiivet ütles volinikele ka, et Süku projekti annab ta üle kahetise tundega. «Kerge, sest meeskond jätkab ja sisse antud hoog on ka päris hea,» lausus ta. «Emotsionaalselt on natuke kahju astuda kõrvale, aga ma ei ole kaugel, jään kõrvale alles.»