Rattaringluse jalgrataste korvide peale saab reklaami osta

Linnas ja lähivaldades on sada rattaringluse parklat ning sõitmiseks on tänavatel 750 ratast. 2021. aastal väljakuulutatud konkursi võitis AS Hanza Mechanics Tartu ja eelmisel hooajal oli esikorvidel OÜ Foxway reklaam, mis jääb rattakorvidele kuni uue partneri selgumiseni.