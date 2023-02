Variku spordihoones tekib Eesti meistrivõistlustel breiktantsus ägedaid vastasseise

«Kuna breik on 2024. aastal Pariisi olümpiamängudel üks aladest, saime breigi edendamiseks suurema toetuse. Ootame igal juhul rohket osavõttu ja praegu tundub võistlejate nimekiri väga huvitav,» kinnitas võistluste juht Mari Venski. «Isiklikult ootan väga ka neljaliikmeliste tiimide võistlust, mida meil varem kavas pole olnud. Selle vastu on tantsijad ise ka huvi tundnud ning need lahingud on väga vaatemängulised.»