Yoko Alender: Kuidas sünnib hea koht?

Ruum mõjutab meid alati ühel või teisel moel, ent nagu kirjutab Eik Hermann, kes samal konkursil pälvis artiklipreemia, tuleb ruumi mõjumiseks meile ruumina lasta sel endile mõjuda. Hea koha, hea ruumi loomiseks peab seega esmalt selline taotlus olema ruumiloojal, kes olnud nende kohtade tellijaks, arhitektiks, maastikuarhitektiks jne. Kõiki ülalmainitud Tartu kohti just sellisena, nagu need on loodud, iseloomustab mu meelest tõsine taotlus lasta ruumil seda kogejale mõjuda. Ruumikunstnik on loonud ruumi – koha inimesele.