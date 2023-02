Andro Roos: Mis oleks, kui tühistaks kõik maksud ja rakendaks vaid ühte?

Rakendada saab nn ühemaksusüsteemi näiteks samas korras, nagu pangad koguvad ülekannete teenustasusid. Sellise maksusüsteemi esmane käegakatsutav tulemus on see, et kogu maksuameti kuluka haldusaparaadi saab kaotada, samuti maksupettused.

Selline maksusüsteem eeldab ka rahasüsteemi muutmist. Nimelt tuleb intressipõhiselt rahasüsteemilt üle minna negatiivse intressiga rahasüsteemile (nn kadurahale). Tegelikult on see kaduraha midagi sellist, nagu hiljuti tegi Euroopa Keskpank. Vahe seisneb ainult selles, et kui EKP negatiivse intressiga eurost said kasu suurpangad ja globaalsed korporatsioonid, siis kaduraha hüvedest saaksid osa kõik ühiskonnakihid, kuna see oleks üleüldine raharingluse põhimõte kogu ühiskonnale.