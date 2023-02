Tõkkejooksuäss püstitas isikliku rekordi

«Päris korralik rekord. Tundsin viimasel nädalal, et olen päris terav. Sisimas uskusin, et selline aeg võib tulla, aga kui tablool sellist tulemust näed, siis on emotsioon hea,» lausus Hausenberg, kelle varasem tippmark oli 7,96 sekundit. Hausenberg võitis 7,62 meetriga ka kaugushüppe, kuid sai kuuest katsest kirja vaid ühe.