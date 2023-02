Kosmos on materjalidele äärmiselt halb keskkond. Intensiivse korrosiooni tõttu muutuvad kosmoses kasutuskõlbmatuks paljud materjalid, mille hulka kuuluvad nii metallid, polümeerid kui ka komposiitmaterjalid. Nii on satelliitide ehitamiseks kasutatavate materjalide valik üsna kitsas, sest need peavad täitma oma ülesandeid mitme aasta või lausa aastakümne vältel.