Umbusi jõe reostuse uurimisel esitati kahtlustus kahele isikule

Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius kinnitas, et keskkonnaamet on kohtueelse uurimise lõpule viinud ning ühele inimesele ja temaga seotud äriühingule esitati kahtlustus kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumises ning tegevusetusega keskkonna saastamises, millega on tekitatud oluline kahju vee kvaliteedile ja loomaliikide isenditele.