GALERII ⟩ Varnjas mälestati mõrvatud ja hukkunud piirivalvureid

Mälestustseremoonial, millest võtsid Lõuna prefektuuri ametnike kõrval osa ka mitmed teised politsei- ja piirivalveameti (PPA) esindajad, meenutati 1938. aastal mõrvatud Nina kordoni ülemat Artur Pungast, kapral Voldemar Kaiot ja voorimees Vassili Evat ning 2009. aastal saaniõnnetuses hukkunud Andrus Läänet.

Piirivalveosakonna juht Egert Belitšev märkis oma kõnes, et ajalool on komme korduda, kuid mitte üks-ühele, mitte täpselt samamoodi. «Vahel tunneme ära mineviku üldise motiivi, aga detailid on teistsugused. Vahel on vastupidi: korduvad minevikus nähtud detailid, kuid need viivad hoopis teistsugusele tulemusele. Ning kui ajavool võtab teise suuna, on vahel isegi tagantjärele raske öelda, miks seekord just sedasi läks,» sõnas ta.

«85 aasta eest oli siinsamas Peipsi järvel ärev aeg. Nõukogude Venemaa oli juba tükk aega kimbutanud meie elanikke, röövinud kalamehi, provotseerinud piirivalvureid,» meenutas Belitšev. «Kahe iseseisva Eesti piirivalvuri ja nende abimehe jõhker röövimine ja Venemaa poolel mõrvamine oli siiski kuritegu, mida ei osatud oodata. See oli kuritegu, mis vapustas avalikkust – sel päeval, kui meie piirivalvurid Tartus maeti, tuli neid ära saatma tuhandeid Eesti inimesi. Tollal need inimesed veel ei teadnud, et see kole veretöö oli ettevalmistus iseseisva riigi okupeerimiseks.»

Belitšev märkis veel, et kui täpselt aasta eest sealsamas hukkunud kolleege mälestati, ütles ta, et me elame rahu ajal, kuid peame olema väga tähelepanelikud ja otsima märke, mida me ei tohi mingil juhul maha magada. «See oli aeg, mil Venemaa koondas vägesid iseseisva Ukraina piirile. Täna, aasta hiljem, ei räägi me enam rahuajast. Ajalugu võttis koleda pöörde. Ukraina peab täna vapralt sõdima Venemaa koletu agressiooni vastu ja me ei tohi unustada, et Ukraina inimesed võitlevad ka meie vabaduse eest. Eelmise aasta veebruaris olid just meie kolleegid Ukraina piirivalves need, kes võtsid enda peale esimese löögi ja hakkasid agressorile-okupandile vastu,» toonitas ta.

Nüüd ei tee enam paljud Ukraina piirivalvurid oma tööd piiripunktides või rohelisel piiril, vaid kaevikutes. «Paljud meie kolleegidest on Ukraina iseseisvuse eest andnud oma elu. Elame neile kaasa, aitame, millega suudame, ja usume nende õnnestumisse,» rõhutas Belitšev.

85 aastat tagasi tapetud piirivalvurite mälestustahvli juurde asetati lilled ja küünlad. Ka viidi küünlad ja lilled kõigi meeste haudadele, mis paiknevad eri paigus Tartumaal.