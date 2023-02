Hando Runnel pälvis Sõnajulguse missioonipreemia

Viljaka poeedi, esseisti ja kriitikuna on Hando Runnel aidanud aastakümneid hoida elus eestluse mõtet ja väärtusi ning viidanud oma töödes palju ühiskondlikele valupunktidele.

Läinud aastal möödus 40 aastat tema luulekogu «Punaste õhtute purpur» ilmumisest, mis oli eestlastele okupatsiooni ajal oluline pidepunkt usu, lootuse ja unistuste hoidmisel. Hando Runnel on algatanud ka rahvusliku suursarja «Eesti mõttelugu», milles ilmus hiljuti ka Arnold Susi artiklite kogumik.

Arnold ja Heli Susi nimelise missioonipreemiaga tunnustab justiitsministeerium inimesi, kes on julgenud kasutada oma sõna jõudu Eesti riikliku iseseisvuse, demokraatlike väärtuste ja ajaloolise tõe eest seismisel. Tunnustusega käib kaasas sulekujuline klaastaies ja rahaline preemia. Preemia suurus on seotud aastaarvuga ning 2023. aastal on selle suurus 2023 eurot.