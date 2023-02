Tartu suuna raudtee kontaktvõrgu uuendamine läheb maksma üle 80 miljoni

«Huvi hanke vastu oli suur, kuna hanke maht ehitada ligikaudu 180 kilomeetrit uut kontaktvõrku ja kolm uut veoalajaama on Euroopa mastaabis arvestatava suurusega projekt,» kommenteeris AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juhataja Andrus Alas pressiteates.

Hanke tulemusena sõlmib Eesti Raudtee lepingud ühispakkujatega GRK Suomi OY ja GRK Eesti AS. Lepingute järgi tuleb töövõtjal ehitada uus kontaktvõrk valmis 2024. aasta lõpuks ning tööde lõpetamise hetkest alates uut kontaktvõrku järgneva viie aasta vältel ka hooldada. Tegemist on Eesti Raudtee viimaste aastakümnete kõige mahukama hankega, kuna sõlmitavate lepingute maksumus ilma käibemaksuta on kokku ligi 80 miljonit eurot.