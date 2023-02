Üliõpilasteater toetab kultuuritöötajaid tasuta etendustega

«Lõputu rahu» on TÜTi seni kõige uuem lavastus. Ühtlasi on see Vanalinna Hariduskolleegiumi ja TÜTi kasvandiku Joonas Vatteri debüüt lavastajana.

Vaatluse all on kolm koera, kes osalevad terrorismivastase võitluse üksuse sisseastumiskatsetel, ning trupp küsib, mis on rahu hind ja kelle kohustus on seda maksta. Kuigi lavastus puudutab otseselt terrorismi teemat, on rõhuasetus tänasel päeval laiemalt vägivalla ja kitsamalt sõja kontekstis.