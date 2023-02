Esimesel trimestril mõõdetakse loote pea ja keha pikkust, mis antud juhul on 6,2 sentimeetrit ning on igati normis 12 nädala ja nelja päeva vanuse loote kohta. Loote kogupikkust mõõta ei saa, kuna jalad on enamasti kõverdatud.

Foto: TÜk Radioloogiakliinik