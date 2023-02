Koolilastel tuli täis bussi tõttu võtta ette tunniajane jalutuskäik

Et buss oli täis, ütles bussijuht õpilastele, et EPT peatus on järgmine peatus ning mingu nad jalgsi. Peatuses samuti bussi oodanud täiskasvanu sai aga bussile. Tõsi on see, et EPT peatus on tõesti Aianduse peatusest järgmine, kuid sinna kõndimiseks kulub ligi tund aega.