Tartu loodab reisilennuliikluse taastumist sügisel

«Hange on toimingute järjekorras kõige viimane asi,» selgitas Tartu linnasekretär Jüri Mölder. «Kõik toimingud praegu teenivad seda eesmärki, et lõpuks saaksime hanke läbi viia. Selleks on esmalt vaja kokku panna avaliku teenindamise kohustuse kehtestamise kavand, see Euroopa Komisjoniga kooskõlastada ja avaldada Euroopa Liidu Teatajas. Kui see on tehtud, saab korraldada hanke.»

Mölder lisas, et kavandi koostamiseks tuleb teha hulk analüüse, koondada andmeid, põhjendada, kuidas lennuliikluse taastamine valitud viisil on Lõuna-Eesti piirkonna sotsiaal-majanduslikule arengule hädavajalik, põhjendada sihtlennujaama valikut, lendude aegu, lendude arvu ja lennuki suurust.

«Oleme analüüsipoolega lõpusirgel, tegutseme selle nimel, et Euroopa Komisjonile ära põhjendada, miks see on vajalik,» ütles Mölder. Analüüs omakorda on üks aluseid hanketingimuste koostamisel.

Milliste ajasammudega protsess edasi läheb, Mölder ei spekuleerinud. «Keskendume lõppeesmärgile, meie soov on see, et sügisel lennud taastuksid,» ütles ta. «Kui vähegi saame varem lennud taastuma, on see ülimalt positiivne, aga meil on keeruline hinnata selle soovi realistlikkust, kuna läbime menetlust, mida ei ole Eestis keegi teinud.»