KIRI ⟩ Veel kord tänavanimedest

On tore, kui heade mõtete linna tänavad leiaksid omale vääriliste ja tublide isikute nimed. Meenus soomepoiss Ain Kaalepi artikkel Postimehes 28. veebruaril 2005, mis oli pühendatud teises ilmasõjas võidelnud kapten Karl Talpaku sajandale sünniaastapäevale. Toon lõigu sellest: «Olen juba hea mitu aastat tagasi teinud ettepaneku, et Karl Talpaku nime peaks kandma üks Tartu tänav. Ilmselt on selleks sobivaim 1941. aasta ülestõusuga seostuv Akadeemia tänav, paralleel nagunii varem või hiljem ennistatavale Vabadussõjas võidelnud kindral Ernst Põdderi tänavale: seisku kõrvuti need kaks Tartuga seotud sõjameest, kes igasugusest saksameelsusest eriti kaugel olnud!»