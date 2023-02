Krista Aru: Kultuur on meie ühisosa

Meil on õnn elada vabas Eestis. Demokraatliku riigi suurimaid eeliseid on, et kõigil võib olla oma arvamus ning kellelegi määratud ja kinnistatud teemasid pole. See on tore, et enamiku sündmuste ja tegevuste, isikute ja arengute suhtes valitseb arvamuste paljusus, kuid mõnede suurte küsimuste ja teemade puhul peaks arvamuste paljususest saama ühiskonda kandev seisukoht. Näiteks eesti keele ja kultuuri püsimine, edenemine ja elujõud.