Jaanus Kriisk: Tervisesport pole tippsport!

Mida siis tuleks jälgida, kui sporti teha tahaks ja sooviks hoida keha töökorras kõrge vanuseni välja? Lühidalt öeldes: tarka tööd tuleb teha ning oma keha hästi tunda ja teda kuulata. Ja lasta spordiarstil end kord aastas üle vaadata, koos koormustestiga. Igal inimesel tuleb teada olulisi pidepunkte, et otsuseid teha.

Harmooniline kogu keha areng tuleb lihaskonnale koormust andes ja ka südame- ja veresoonkonda positiivselt mõjutades. Alustama peaks sellise võime nagu vastupidavuse arendamisest, just aeroobse vastupidavuse, mille käigus lihased saavad energiat hingatavast hapnikust. Uuringud on näidanud, et hea aeroobne vastupidavus parandab ka teiste kehaliste võimete taset. Lisaks aeroobsele võimele stimuleerib lihasmassi juurdekasvu ning ka parandab tippvõimsust aeglastes ja kiiretes lihaskiududes.