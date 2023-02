Eelmises voorus šokk-kaotuse saanud Bigbankil on võimalus kindlustada põhiturniiri võit

Tartu on sel hooajal näidanud Balti liigas väga head minekut: 20 mängust on võidetud tervelt 18. Tõsi, eelmisel nädalavahetusel saadi hooaja teine kaotus, kui kodusaalis jäädi 2:3 alla Daugavpilsile.

Kui Tartu peaks kolmapäeval teenima võidu, on nende edu lähima jälitaja ees 8- või 7-punktiline. Tartul jääb edasi pidada kolm ja Selveril kaks mängu ehk Selveril pole enam võimalust neist mööduda.

«Selver on meist värskemas seisus, meil on seitsme päeva jooksul juba neljas mäng ja graafik väga tihe, mis olukorda lihtsaks ei tee. Vastane sai viimati kindla 3:0 võidu Pärnu üle ja see näitab, et ka nemad on paremasse vormi minemas,» tunnistas peatreener.