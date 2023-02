Tartlased näitasid üles suurt huvi eramajade renoveerimiseks

Nõustamise ja kogukondlike tegevustega haaratakse aga kogu piirkond, et leida võimalusi, kuidas lähiümbruses asuvate hoonete renoveerimist efektiivsemaks muuta. Piirkondlike renoveerimiskontseptsioone aitavad välja töötada Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid, et saavutada soovitud energiatõhusus ning kaasajastada ka avalik ruum.

Kuna projekti eesmärk on kogu piirkonna arendamine, arvestatakse esimese kümne maja valikul nende asukohapõhist potentsiaali kogukonna kaasamiseks. Projekti järgmises etapis valitakse välja üks piirkond, kus oma maja renoveerimise huvilisi on kõige rohkem. Küsitluse tulemuste põhjal on praegu välja valitud üks piirkond Maarjamõisas ja üks piirkond Tammelinnas. Projektimeeskond suhtleb nendes piirkondades otse majaomanikega, et selgitada välja kogu piirkonna valmisolek projektis kaasa löömiseks.