Tartu Uues Teatris esietendub koostöös Vanemuisega lavastus «Vaba⁽ⁿ⁾dus»

Lavastuse keskseks teemaks on vabadus, selle tähendus ja tajumine. Eesti Vabariigi põhiseadus garanteerib oma kodanikele südametunnistuse– ja usuvabaduse, vabaduse valida endale tegevusala ja elukoht; loodus omalt poolt on andnud meile mõttevabaduse. See kõik kokku teeb väga palju vabadust.