Lodjaselts muutis jõe kallast mõne aastaga tundmatuseni, näitavad aerofotod

Ent see on täpselt vastupidine linnavalitsuse vaatele toimunu kohta. Tartu linnasekretär Jüri Mölder möönis, et tõele vastab küll see, et osa Madruse 24 kinnistul paiknevaid jäätmeid pärineb naabri tegevusest, kuid tema hinnangul on täiesti vale väide, et lodjaselts on oma tegevusega neile linna tasuta kasutada antud krundil olukorda paremaks muutnud. «Ortofotod on kõige parem materjal, mis dokumenteerib toimunut,» lausus Mölder.