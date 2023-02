Üllatuse osaliseks said näitleja, arst ja veel üle kahekümne inimese

Teenetemärgi saajate seas oli ka hematoloog Ain Kaare. Uudist kuuldes jäi Tartu ülikooli kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna juhataja Ain Kaare esiti vaikseks ja sõnas mõne hetke pärast: «Mul on väga raske öelda, kuidas ma ennast tunnen, aga mis siin tunda, loomulikult on hea meel!» Ta lisas, et iga tunnustus on tähtis ja oluline.

Ettevõtja Ivar Dembovski kuulis teenetemärgist juhatuse koosolekul

Raitwoodi juhatuse esimees Ivar Dembovski usub, et rohepöörde ressurss on Eesti puit ja ajud. Foto: Sille Annuk

Tartumaa ettevõtja, 30 aastat Eestis puidutööstust arendanud Raitwoodi juhatuse esimees Ivar Dembovski sai talle annetatud Valgetähe IV klassi teenetemärgist teada koosolekul, kui tema telefon ühtäkki kõnedest punaseks läks.

«Olin ettevõtte juhatuse koosolekul ja telefon hakkas sageli helisema – püüdsin ignoreerida, võõrastele numbritele püüdsin vastata, et olen hõivatud,» kõneles Ivar Dembovski. Ta lisas, et koosoleku ajal tuli üks kolleeg õnnitlema ja tegi uudise teatavaks.Ettevõtja esmane reaktsioon teenetemärgi kohta oli hämmastus, et miks just tema ja mille eest. «Seejärel tuli heameel ja tänulikkus,» kirjeldas Dembovski ning märkis, et tunnustust väärib kogu ettevõtte meeskond.Ettevõte ja sektor laiemalt tegeleb Dembovski sõnul looduse poolt puidusse seotud süsiniku ettevalmistamisega pikaajaliseks talletamiseks, et asendada sellega suurema keskkonnajalajäljega ehitusmaterjale. «Keskkonnajalajälje vähendamine on olnud meile südameasi juba siis, kui see laiemat avalikkust väga ei köitnud,» rääkis ta. Viimasel aastal on läinud suur hulk energiat sellele, et selgitada avalikkusele laiemalt puidu ja metsa rolli rohepöörde võimalusena, tõdes Dembovski.

«Uskuge oma inimestesse, investeerige paindlikkusse ja digiteerimisse – Eesti rohepöörde ressurss on ajud ja puit!» kutsus Valgetähe IV klassi teenetemärgi laureaat Eesti ettevõtjaid üles. VEIKI OJAPERV