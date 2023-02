Tartu maratoni eelüritused ilma tõttu ohus pole

Maratoni rajameister Assar Kütt alustas eile hommikul sõitmist rajamasinaga Elvast Otepääle ning rääkis rajal olles, et seis on väga hea. «Elvas tuli ööga viis sentimeetrit lund juurde ja on näha, et ka raja teistes osades on lund juurde tulnud. Praegu on olukord ikka väga hea,» sõnas Kütt.