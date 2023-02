Erkki Bahovski: Muuseumi-Eesti

Nursipalu harjutusväljak on delikaatne teema. Sellegipoolest vaatasin imestusega ühe võrokese kommentaari «Aktuaalses kaameras», kus harjutusväljaku laiendamise vastu olev inimene teatas, et kuna Nursipalus on sõjavägi, siis oleks just see Vene pommirahe sihtmärk ja seega on ohus ka kõik teised. Esiteks: kus siis sõjavägi peaks olema, kui Venemaa ründab? Osmussaarel, kus on vähe inimesi?