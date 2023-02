Ivo Känd: Üksildaste valu ja võlu

Üksik edukas naistuttav lajatas serviti, nagu siil Kalevipojale soovitas: «Eesti mehe arukus väheneb sama palju, kui kehakaal tõuseb.» «Mehed on logardid ega vääri Eesti naisi!» on tragid naised sageli mehi juba eos välja praakinud. Keda me, mehed, siis väärime?