Tartu ettevõtja Ivar Dembovski sai teenetemärgist teada juhatuse koosolekul

«Olin ettevõtte juhatuse koosolekul, kui telefon hakkas sageli helisema – püüdsin ignoreerida, võõrastele numbritele püüdsin vastata, et olen hõivatud,» kõneles Ivar Dembovski. Kuid siis tuli üks kolleeg õnnitlema ja tegi uudise teatavaks.

Ettevõtja esmane reaktsioon teenetemärgi eest oli hämmastus, et miks just tema ja mille eest. «Seejärel tuli heameel ja tänulikkus!» kirjeldas Dembovski. Ta lisas, et tunnustust väärib kogu ettevõtte meeskond.