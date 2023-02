Täiskuuöösöömingut külastas 15 000 inimest, presidendipaar teiste seas

«Meil oli veel suur au, et külastajate seas olid president härra Alar Karis koos proua Sirje Karisega. «See andis meie võrgustikule ja siinsetele kogukondadele tugeva tunde, et teeme õiget asja, meid on märgatud ning kohalik toidukultuur on oluline,» sõnas Peipsi Toit võrgustiku eestvedaja Triinu Akkermann.