«Kirsiaed» õpetab hüvasti jätma

Vanemuise uues lavastuses «Kirsiaed» on lavastaja Priit Strandbergil õnnestunud Anton Tšehhovi näidend valada vormi, mis on ilus, õhuline ja heatahtlik. Seda tehes on ta loonud uue mõõtkava, mille järgi hinnata. «Kirsiaed» ei käsitle aktuaalseid teemasid ega analüüsi teravalt ühiskonna valupunkte, aga annab võimaluse märgata, mõista ja leppida.