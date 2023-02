Rahvusarhiivis saab vaadata Poola ja Ukraina laste joonistusi sõjast

Näituse koostajate Dorota Sadowska (Varssavi ülikool) ja Olha Kuliniši (Kiievi Tarass Ševtšenko nimeline rahvusülikool) eesmärk on esile tuua, et sõda on lapse silme läbi alati ühesugune.

«Sõda on hoomamatu kurjus, sõltumata ajast ja kohast, sõja ohver on alati laps,» on kirjas väljapaneku tutvustuses. «Sarnasus ajalooliste ja tänapäevaste joonistuste vahel on silmatorkav. Lapsed joonistavad tanke, pomme viskavaid lennukeid, põlenguid ja plahvatusi. Nad kujutavad vigastatuid ja surnuid, rusudes hooneid ja haudu, iseennast ja oma peresid, evakueerumist ja põgenemist. Ent alati on joonistustes ka lootust ja laste tulevikku vaatavaid unistusi.»