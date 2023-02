Teenetemärgi saanud hematoloog: meditsiinis käib areng tibusammudega

Uudist kuuldes jäi Tartu ülikooli kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna juhataja Ain Kaare esiti vaikseks ning sõnas mõne hetke pärast: «Mul on väga raske öelda, kuidas ma ennast tunnen, aga mis siin tunda, loomulikult on hea meel!» Ta lisas, et iga tunnustus on tähtis ja oluline.