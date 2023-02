VIDEO ⟩ Teade aurahast võttis näitleja Külliki Saldre tummaks

Õnnitleda on Külliki Saldret läinud aasta jooksul saanud nii mõnelgi puhul: Eesti teatriliidu parima naispeaosatäitja aastapreemia, Tartu teenetemärgi Tartu Täht ja nüüd ka presidendi auraha laureaat. Järjekordne tunnustus tuli näitlejannale täieliku üllatusena. «Ma sain ju Tartu Tähe, kas ei piisa juba?» naeris Saldre. «Tõesti tänan, see on suur au!» lausus ta.