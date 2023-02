Tartu Ülikool Maks & Moorits tõi testimisele ameerika tagamängija

Tartu mänedžeri Roberte Petersoni sõnul otsitakse Gordoniga leevendust tagaliini koormusele. «Arvestades, et Jalan McCloudi on viimasel ajal vaevanud jalavigastus, millest välja tulemine võtab aega, siis otsustasime turul pisut ringi vaadata, et tagamängijate koormust paremini jaotada. Selgus, et on võimalik testimisele tuua Ty Gordon, kes tegi Leedu liigas päris korralikke esitusi, aga jäi treenerivahetuse tõttu vabaks. Otsustasime Gordoni veebruarikuu mängudes testida ja sellega saame temast hea pildi ette,» sõnas Peterson.